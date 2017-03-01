Жительница Китая дважды родила за семь дней

Жительница Китая родила сына и двух дочерей с интервалом в шесть дней. Об этом сообщает Daily Mail.

21 февраля у женщины, которая была беременна тройней, начались родовые схватки. Ее доставили в больницу города Ичан, провинция Хубэй. Когда на свет появился первый ребенок, схватки прекратились. Поскольку роды начались на восемь недель раньше срока, акушеры решили не торопить события.

28 февраля схватки возобновились, и женщина родила двух девочек-близнецов. Из-за недостаточного веса всех трех младенцев поместили в отделение для недоношенных детей.

«Я работаю врачом двадцать лет и впервые увидел, как кто-то рожает дважды с шестидневным интервалом», — заявил главный акушер больницы Чэнь Айхуа.

В декабре 2016 года стало известно, что жительница китайского города Чанчунь родила ребенка в 64 года. Она стала самой возрастной китаянкой, которая произвела на свет здорового малыша.