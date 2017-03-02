Рогозин назвал будущую бронетанковую компанию «heavy metal холдингом»

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в шутку назвал бронетанковую компанию, формирование которой началось после передачи «Уралвагонзавода» «Ростеху», «heavy metal холдингом». Об этом в четверг, 2 марта, сообщает «Интерфакс».

«Знаете, военные стран НАТО иногда шутливо называют свои бронетанковые части heavy metal forces, если использовать их лексикон, мы планируем создать heavy metal холдинг», — отметил чиновник.

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В интервью агентству Рогозин подчеркнул, что объединение производства боевых платформ и боевых башенных модулей двух компаний «решит массу проблем — от инженерно-конструкторских до финансовых». Также, по его словам, кооперация с «Ростехом» даст возможность поддержать «Уралвагонзавод», оказавшийся в сложном финансовом положении.

«Мы рассчитываем, что облик этого холдинга будет окончательно сформирован за счет интеграции туда и "Курганмашзавода", который производит БМП, других оборонных заводов "КТЗ" (концерн "Тракторные заводы" — прим. «Ленты.ру»). Логично все это связать, добавить "свежую кровь" — конструкторскую и управленческую», — заключил Рогозин.

Президент России Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче «Уралвагонзавода» (УВЗ, находился в федеральной собственности) «Ростеху». Ранее в тот же день глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в случае передачи УВЗ внутри госкорпорации было бы разумно сформировать холдинг, занимающийся бронетехникой.