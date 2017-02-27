Мантуров рассказал о судьбе гражданских предприятий «Уралвагонзавода»

Гражданские активы корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) будут переданы «Ростеху» вместе с оборонными заводами. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на Сочинском инвестиционном форуме, передает Rambler News Service в понедельник, 27 февраля.

Он уточнил, что на уровне министерства и наблюдательного совета госкорпорации вопрос о выводе гражданских предприятий не обсуждался.

По мнению министра, УВЗ «сбалансирован с точки зрения военной и гражданской продукции». «Президент поставил задачу к 2025 году выйти на максимальное соответствие параметров [соотношения гражданской и военной продукции] 50:50 и мы к этому стремимся», — заявил он.

Мантуров добавил, что в состав УВЗ может быть передан «Курганмашзавод», занимающийся выпуском бронетехники. По его словам, это позволит консолидировать активы и получить «максимальную синергию по разработке и оптимизации расходов при производстве».

«Уралвагонзавод» был передан в состав «Ростеха» решением президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале стало известно о планирующейся смене гендиректора УВЗ.