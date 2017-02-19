СМИ назвали имя нового гендиректора «Уралвагонзавода»

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Потапов на следующей неделе будет назначен гендиректором «Уралвагонзавода» (УВЗ) вместо Олега Сиенко. Об этом сообщает в воскресенье, 19 февраля, Rambler News Service со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе и источник, близкий к правительству.

«Потапов возглавит УВЗ», — сказал один из собеседников агентства. Другой отметил, что назначение Потапова на новую должность — вопрос «ближайших дней».

Третий источник RNS рассказал, что «все принципиальные решения» по кандидатуре нового гендиректора УВЗ приняты, назначение Потапова утверждено. «Теперь необходимо пройти поэтапно ряд бюрократических процедур вплоть до соответствующего решения совета директоров акционерного общества "НПК «Уралвагонзавод»"», — добавил источник.

Александра Потапова называли одним из кандидатов на пост главы УВЗ в декабре 2016 года.

7 февраля гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что нынешний гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко покинет свой пост после завершения перехода к корпорации контроля над УВЗ. Днем ранее источник в оборонной промышленности заявил «Ленте.ру», что на место Сиенко придет бывший руководитель холдинга «Технодинамика» Максим Кузюк, однако эту информацию опровергли в «Ростехе».

«Уралвагонзавод» был передан в состав «Ростеха» решением президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.

Олег Сиенко возглавляет «Уралвагонзавод» с апреля 2009 года, до того он длительное время работал в структурах «Газпрома» (в частности, руководил «Газэкспортом») и нефтегазовой компании «Итера».