В «Ростехе» опровергли назначение Максима Кузюка гендиректором «Уралвагонзавода»

Информация о назначении генеральным директором ОАО НПК «Уралвагонзавод» Максима Кузюка не соответствует действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря «Ростеха» Екатерину Баранову.

«Мы опровергаем эту информацию [о назначении Кузюка]», — сказала она, отметив, что в последнее время «участились спекуляции» относительно кадровых перестановок в «Ростехе».

О том, что новым генеральным директором ОАО НПК «Уралвагонзавод» станет Максим Кузюк, до конца 2016 года возглавлявший холдинг «Технодинамика», ранее сообщили «Ленте.ру» источники в оборонной промышленности.

В конце декабря 2016 года 100 процентов акций «Уралвагонзавода», находившиеся в федеральной собственности, указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех».

31 декабря 2016 года российский военный блог bmpd сообщил о назначении на должность гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, ранее возглавлявшего концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Обе эти компании также входят в состав «Ростеха». Как отмечалось в сообщении, прежний гендиректор «Технодинамики» Максим Кузюк должен был стать управляющим директором госкорпорации «Ростех».

