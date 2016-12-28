Газета раскрыла имя будущего главы «Уралвагонзавода»

Основной кандидатурой на пост генерального директора Уралвагонзавода, переданного в состав «Ростеха», является замглавы Минпромторга Александр Потапов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в среду, 28 декабря.

По информации газеты, кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года.

27 декабря президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым находившиеся в федеральной собственности 100 процентов акций «Уралвагонзавода» (УВЗ) переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех».

Ранее в этот же день глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в случае передачи УВЗ внутри госкорпорации было бы разумно сформировать холдинг, занимающийся бронетехникой. В него также войдет «Курганмашзавод», передаваемый сейчас «Ростеху» из состава концерна «Тракторные заводы».

О предполагаемой передаче УВЗ «Ростеху» 1 декабря сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.