Новым гендиректором «Уралвагонзавода» станет Максим Кузюк

Новым генеральным директором ОАО НПК «Уралвагонзавод» станет Максим Кузюк, до конца 2016 года возглавлявший холдинг «Технодинамика». Об этом «Ленте.ру» сообщили источники в оборонной промышленности.

Ранее СМИ называли будущим главой крупнейшего российского производителя бронетехники замминистра промышленности и торговли Александра Потапова.

В должности руководителя «Уралвагонзавода» Максим Кузюк сменит Олега Сиенко, возглавляющего корпорацию с апреля 2009 года. 27 декабря 2016 года 100 процентов акций «Уралвагонзавода», находившиеся в федеральной собственности, указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех».

31 декабря 2016 года российский военный блог bmpd сообщил о назначении на должность гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, ранее возглавлявшего концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Обе эти компании также входят в состав «Ростеха». Как отмечалось в сообщении, прежний гендиректор «Технодинамики» Максим Кузюк должен был стать управляющим директором госкорпорации «Ростех».

