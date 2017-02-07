Чемезов заявил о грядущей смене руководства «Уралвагонзавода»

После завершения перехода контроля над «Уралвагонзаводом» к «Ростеху» нынешний глава компании Олег Сиенко покинет свой пост. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает РИА Новости.

«Будет [сменен]. Как сменим, так и узнаете. Пока я не знаю, есть несколько кандидатов, мы обсуждаем, как решение будет принято наблюдательным советом, так сразу скажем», — сообщил Чемезов журналистам.

Олег Сиенко возглавляет «Уралвагонзавод» с апреля 2009 года, до того он длительное время работал в структурах «Газпрома» (в частности, руководил «Газэкспортом») и нефтегазовой компании «Итера».

Ранее, 6 февраля, источник в оборонной промышленности сообщил «Ленте.ру», что на место Сиенко придет Максим Кузюк, до конца прошлого года руководивший ростеховским холдингом «Технодинамика». Данная информация была официально опровергнута представителями «Ростеха». Перед этим, в декабре 2016 года, одной из кандидатур на пост главы УВЗ называли замминистра промышленности и торговли Александра Потапова.

«Уралвагонзавод» был передан в состав «Ростеха» решением президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. Сообщалось, что в составе госкорпорации может быть сформирован бронетанковый холдинг, в который войдут УВЗ и военный дивизион концерна «Тракторные заводы», также недавно присоединенный к «Ростеху».

В октябре 2016 года, «Ведомости» сообщили о письме, направленном вице-премьером Дмитрием Рогозиным в адрес президента Владимира Путина. Рогозин, по данным издания, сообщал о сложном финансово-экономическом положении УВЗ (чистый долг на конец первого полугодия 2016-го составлял 276 миллиардов рублей при выручке 43,1 миллиарда) и возникшей угрозе срыва работ по гособоронзаказу. В качестве мер он предложил передать 100 процентов акций УВЗ в госкорпорацию «Ростех».