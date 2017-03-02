«Альфа-банк» и «Сбербанк» реструктурировали задолженность «Интегры»

«Альфа-банк» и «Сбербанк» объединились в синдикат, чтобы предоставить группе компаний «Интегра» финансирование на общую сумму 8,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру»

Финансирование предназначено для реструктуризации действующих обязательств перед банками-участниками. Оно должно обеспечить комфортный график погашения задолженности, а также позволить «Интегре» получить новые средства для пополнения оборотного капитала. «Это позволит укрепить позиции компании на внутреннем рынке нефтесервисных услуг, а также окажет существенную поддержку в реализации международных проектов», — рассказал президент «Интегры» Феликс Любашевский.

Как заявил член правления «Альфа-Банка» Максим Першин, банк последовательно стремится находить комфортные для обеих сторон, бесконфликтные условия реструктуризации задолженности, и в данном случае менеджмент «Интегры» проявил ответную открытость к переговорам. «Мы высоко оцениваем потенциал взаимоотношений с компанией и намерены продолжить сотрудничество с ней в сфере кредитного финансирования, о чем свидетельствует предоставление нового кредита», — отметил он.

Председатель Западно-Сибирского банка «Сбербанка» Александр Анащенко охарактеризовал реструктуризацию задолженности «Интегры» как уникальный опыт сотрудничества. «Благодаря сотрудничеству с "Альфа-Банк" и "Интегра" были достигнуты договоренности по оптимальному и взаимовыгодному для всех сторон способу урегулирования сложившейся ситуации в кратчайшие сроки», — подчеркнул он.

