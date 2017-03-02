Киевский метрополитен увидел «руку Кремля» в русском слове на турникете

Метрополитен Киева объяснил «рукой Кремля» наличие на индикаторах турникетов слов из русского языка. Соответствующий пост опубликовало предприятие на своей официальной странице в Facebook.

Материалы по теме Ничто не мова На Украине решили окончательно избавиться от русского языка

В сообщении приведена фотография индикатора с датой «01 марта 2017 року». Название месяца здесь русское, по-украински март — «березень». В то же время последнее слово, обозначающее «года», — на украинском языке.

«Рука Кремля достала до наших турникетов. И вместо мелодичного "1 березня" сегодня мы все увидели "1 марта"», — говорится в сообщении.

Как сказано в шутку, можно подумать, что это рекламная акция певицы Марты или чествование Марты Черной из Украинской повстанческой армии (УПА, в России признана экстремистской и запрещена). «Но нет, это таки #зрада», — отмечено в сообщении. (Слово из украинского языка «зрада», то есть предательство, измена, в последнее время фактически стало мемом, обозначающим какую-либо неудачу для Украины из-за козней врагов, и упоминается без перевода).

«Мы уже исправляем проблему, и это может занять несколько дней», — пообещали в метрополитене. Также там заверили, что виновные в этом сбое будут зубрить «Кобзаря» Тараса Шевченко и читать вслух все произведения украинского писателя Павла Загребельного.