Представлена карта «темных мест» Вселенной

Астрономы из США, Великобритании, Франции, Швейцарии и Италии представили самую детальную на сегодняшний день карту распределения темной материи в пределах трех скоплений галактик. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает издание Yale News.

Карты составлены для скоплений галактик Abell 2744 (красное смещение z = 0,308), MACSJ 0416, (z = 0,396) и MACSJ 1149 (z = 0,543). Эти связанные силами всемирного тяготения звездные системы использовались в качестве гравитационных линз (распространяющийся в непосредственной близости от них световой луч искривляется), позволивших определить распределение темной материи в фоновой части Вселенной.

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Полученная карта точно соответствует компьютерному моделированию и теоретическим предсказаниям существования холодной модели темной материи, тяжелые частицы которой движутся медленно по сравнению со скоростью света. Для составления карты использованы данные, полученные космическим телескопом Hubble.

На темную материю приходится до 80 процентов массы Вселенной. Введение подобной субстанции позволяет объяснить наблюдаемое движение галактик и их скоплений. С барионным веществом она взаимодействует посредством сил всемирного тяготения. В настоящее время частицы, составляющие темную материю, неизвестны. На их роль претендуют, в частности, гипотетические аксионы и нейтралино.