Сенаторы США сочли недостаточным планируемое Трампом увеличение военного бюджета

В комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США раскритиковали план президента страны Дональда Трампа по увеличению военных расходов в 2018 году на 54 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал американского Военно-морского института (USNI).

Сенаторы потребовали увеличить бюджет Пентагона на 91 миллиард долларов. Глава комитета Мак Торнберри заявил журналистам, что полноценный годовой бюджет вооруженных сил, подразумевающий должное поддержание боеготовности, потребует как минимум 640 миллиардов долларов (за вычетом экстраординарных расходов на операции за рубежом).

Вместе с тем действующий документ определяет это финансирование в 549 миллиардов, предложения ушедшей администрации Обамы увеличивали эту цифру до 584 миллиардов, а новая администрация Трампа на днях предложила 603 миллиарда. Эти суммы Торнберри объявил совершенно недостаточными.

Из дополнительных 37 миллиардов долларов большую часть — 13,8 миллиарда — комитет предложил потратить на укрепление флота. Кроме того, 10,9 миллиарда отойдут ВВС, 4,2 миллиарда — армии, 900 миллионов — ядерным силам, 500 миллионов — на программу противоракетной обороны. Около 4 миллиардов будет потрачено на инфраструктуру, свыше миллиарда — на военную медицину. Предполагается также расширение бюджетов по линии кибербезопасности и военного космоса.

27 февраля сообщалось о планах администрации Белого Дома увеличить расходы на оборону на 54 миллиарда долларов. Представитель бюджетного управления Белого дома Джон Чвартацки заявил, что речь идет лишь о черновике финансового плана и пока нельзя давать комментарии по конкретным статьям расходов.