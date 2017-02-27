США запланировали увеличить военные расходы на 54 миллиарда долларов

Администрация США запланировала увеличить расходы на военные нужды на 54 миллиарда долларов. Об этом сообщает в понедельник, 27 февраля, Reuters.

Нарастить военный бюджет планируется в первую очередь за счет сокращения программ международной помощи. Ранее 27 февраля сообщалось, что сокращение финансирования может коснуться Госдепартамента США и Агентства по охране окружающей среды.

Один из источников агентства пояснил, что вырученные средства пойдут, в частности, на строительство боевых кораблей, необходимых для присутствия США на важнейших морских коммуникациях, в том числе в Ормузском проливе и Южно-Китайском море (ЮКМ).

В свою очередь представитель бюджетного управления Белого дома Джон Чвартацки (John Czwartacki) заявил, что речь идет лишь о черновике финансового плана и пока нельзя давать комментарии по конкретным статьям расходов.

Сейчас документ проходит согласование в различных ведомствах, его окончательный вариант должен быть представлен в середине марта. После этого бюджет должен быть утвержден Конгрессом США.