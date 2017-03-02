Делегация Совфеда посетит Иран и обсудит партнерство в сфере ВТС

Делегация Совета Федерации России в период с 2 по 5 марта посетит Иран, где обсудит межпарламентское сотрудничество в сфере ВТС. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает РИА Новости.

Сенаторам предстоят встречи в иранском парламенте, МИД и Минобороны республики.

В российскую делегацию входят первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников, зампреды комитета Мухарбек Дидигов и Баир Жамсуев, а также член комитета по международным делам Игорь Морозов, уточняет агентство.

Планируется, что в ходе переговоров также будет обсуждаться гармонизация законодательства в сфере противодействия терроризму и план мирного урегулирования конфликта в Сирии.

14 февраля сообщалось, что российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил свой рабочий визит в Тегеран. По данным СМИ, поводом для отмены поездки стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите чиновника, хотя в Москве рассчитывали сохранить поездку в секрете.