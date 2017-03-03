ДНР включила вещание своих и российских каналов на Украину

Донецкая народная республика наладила трансляцию республиканских и российских СМИ в ряде регионов Украины, передает «Донецкое агентство новостей».

Цифровой пакет, вещающий на Украину, включает 10 телеканалов. «Это наши республиканские и шесть российских. Мы провели замеры, уже были тестовые включения, мы запускались на разные частоты. Нас ловят в Изюме, Днепропетровске, Волновахе, Мариуполе и других городах», — рассказал журналистам глава министерства связи самопровозглашенной республики Виктор Яценко.

По словам министра, для осуществления трансляции были запущены две радиостанции общей стоимостью 33 миллиона рублей.

2 марта власти Крыма сообщили, что запустили вещание крымско-татарского радио «Ватан седасы» («Голос родины») на приграничные районы Украины, в места, где в том числе компактно проживают крымские татары.

В начале декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко распорядился восстановить национальное вещание на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В январе в Херсонской области на границе с Крымом была построена 150-метровая телерадиокоммуникационная вышка, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции планируют вещать на территории Крыма.