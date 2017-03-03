Директор запретил мусульманам молиться в немецкой школе

Дирекция гимназии имени Йоханнеса Рау в немецком городе Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) запретила школьникам-мусульманам молиться и проводить другие религиозные ритуалы в стенах школы. Представители учебного заведения отметили, что публичные молитвы провоцируют других учеников и порождают споры о свободе и религии. Об этом сообщает Der Westen.

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Ученый совет гимназии направил письмо в администрацию города, в котором говорится, что проявление религиозных убеждений запрещено в стенах школы. После размещения этого документа на Facebook ситуация вызвала широкую дискуссию в социальных сетях и местных СМИ.

Муниципальные власти подчеркнули, что формулировка заявления оказалась неудачной. Руководство школы собирается обсудить с учениками инцидент и обдумать возможные варианты решения проблемы. Тем не менее гимназия имеет полное право запретить молиться «в провокационной манере», отметили власти города.

Как передает Deutsche Welle, на это сообщение немедленно отреагировали правые популисты. Так, подразделение ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Вуппертале выразило поддержку действиям школы, охарактеризовав их как «интересный и благоразумный шаг со стороны учебного заведения».

В начале декабря агентство Reuters отмечало, что в немецком обществе сохраняется высокий уровень тревоги по отношению к мигрантам, несмотря на резкое сокращение их потока. Если в 2015 году в Германию въехали 890 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, то в 2016-м были зарегистрированы 280 тысяч человек.