Уволенный мэр Алушты стал замглавы городской администрации

Городской совет Алушты согласовал назначение бывшего мэра города Игоря Сотова на должность замглавы администрации. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает «Крыминформ».

Решение было принято на заседании горсовета. Кроме того, депутаты согласовали назначение на пост первого заместителя главы горадминистрации Алексея Боярчука, в прошлом мэра Ялты.

25 февраля по итогам серии личных приемов на территории Крыма Поклонская заявила, что главная проблема региона — кадровый вопрос на уровне муниципалитетов. Все жалобы жителей республики были связаны с саботажем работы на местном уровне.

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17 февраля администрацию Алушты возглавила Галина Огнева, до этого занимавшая пост председателя горсовета. Депутаты поддержали ее назначение единогласно.

В конце декабря 2016 года глава Республики Крым Сергей Аксенов, как передавал «Крыминформ» в ходе видеоселекторного совещания с муниципалитетами освободил Игоря Сотова от выполнения обязанностей главы администрации Алушты по итогам работы за год. Сотов занимал этот пост с декабря 2014-го.