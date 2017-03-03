Силовые структуры
 

Источники сообщили о назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Рогозин
Алексей Рогозин

Сын вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина Алексей, работающий в департаменте имущественных отношений Минобороны, станет вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщает в пятницу, 3 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и ОАК.

Кандидатура Рогозина-младшего, по данным издания, уже согласована. Его назначение поддержали президент авиакорпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, возглавляющий совет директоров ОАК. Формально назначение Алексея Рогозина состоится после того, как министр обороны Сергей Шойгу удовлетворит его рапорт об увольнении.

По словам источников в авиапроме, в новой должности сын Дмитрия Рогозина займется созданием транспортного дивизиона ОАК и консолидацией управления предприятиями, входящими в корпорацию, а также выстраиванием «единого контура управления программами транспортной авиации».

В частности, Рогозин-младший, по информации «Коммерсанта», будет курировать производство тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А и разработку легкого Ил-112В, а также перспективные разработки вроде сверхзвукового транспортного самолета и военно-транспортного ПАК ВТА.

Головной компанией в транспортном дивизионе будет авиационный комплекс имени Ильюшина, также с ним будут взаимодействовать воронежский и ульяновский авиастроительные заводы, подмосковный Экспериментальный машиностроительный завод имени Мясищева, компания «ОАК--Транспортные системы» и ряд других предприятий.

Официально в ОАК информацию о назначении 33-летнего Алексея Рогозина не подтвердили.

Сын вице-премьера, курирующего оборонный комплекс, работает заместителем директора департамента имущественных отношений Минобороны с апреля 2016 года. Ранее он занимал должности директора Алексинского химического комбината, трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

Генеральный директор «Оборонлогистики» Антон Филатов назвал Рогозина-младшего опытным управленцем и квалифицированным руководителем. Аналогичное мнение высказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Алексей Рогозин меняет форму работы
Рогозин назвал будущую бронетанковую компанию «heavy metal холдингом»
Рогозин пообещал разорвать оборону США новыми российскими ракетами
СМИ узнали о трудоустройстве сына Рогозина в департамент имущества Минобороны
Последние новости
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Илон Маск запустит придуманную пятиклассницей рекламную кампанию Tesla
Компьютер смог обыграть профессиональных игроков в покер
Источники сообщили о назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК
СМИ узнали о планах встречи сенаторов с автором компромата на Трампа
Малайзия освободила подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца
Пропавший в Таиланде российский турист провел сутки в море
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:08 2 марта 2017

Взлом и посадка

Монолог полицейского о борьбе с хакерами
18:57 28 февраля 2017

Массовая драка полиции с махачкалинцами попала на видео

06:08 Сегодня

В Благовещенске расправились с семьей предпринимателя

13:33 21 февраля 2017

Задолжавшего зарплату строителям Восточного бизнесмена задержали во Внуково

Силовые структуры
 — 
00:13 Сегодня

След клином сошелся

Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
02:31 Сегодня

В Пентагоне заявили о четырех «опасных сближениях» самолетов НАТО и ВКС за сутки

05:25 Сегодня

Конгрессмены предложили урезать военную помощь Украине и запретить поставки ПЗРК

20:11 21 февраля 2017

Застреливший инструктора подросток оказался сторонником «Правого сектора»

Силовые структуры
 — 
00:05 25 февраля 2017

Мне хардбольно

Как играют в самую травмоопасную военно-спортивную игру
21:03 2 марта 2017

Бывший глава Сергиева Посада вместо штрафа проведет восемь лет в колонии

23:58 2 марта 2017

В Швеции вернут всеобщую воинскую повинность

16:16 20 февраля 2017

Верховный суд запретил заключенным СИЗО хранить музыкальные инструменты

Россия
«В слове "еще" — четыре ошибки»
Стоит ли заменить ЕГЭ на другую форму экзамена
Михаил Горбачев и Владимир ПутинБесплатный завет
Пригодятся ли Путину методы Горбачева по борьбе с пьянством и санкциями
Михаил Пиотровский «Знайте свое место, больно вы возгордились»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — о борьбе за первосортность Петербурга
Жителям московских пятиэтажек предложили предоставить более просторное жилье
Захарова раскритиковала военнослужащих США за антироссийские акции
Матвиенко предложила создать крымский Афон
В Чечне установили памятный знак на месте гибели псковских десантников
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
СМИ узнали о планах встречи сенаторов с автором компромата на Трампа
Трамп назвал критику в адрес генпрокурора охотой на ведьм
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
СМИ узнали об обысках в доме Фийона
Малайзия освободила подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца
Все материалы
Бывший СССР
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
У заподозренного в преступлении главного налоговика Украины случился инфаркт
Додон решил назначить послом в Россию своего советника
В Киеве признали возможность продления чрезвычайного режима в энергетике
Империя под ударом
Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса
Донецкую фильтровальную станцию разминировали
В Киеве рассказали о спасшем Украину от разрыва Порошенко
Все материалы
Финансы
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции на Украину
Биткоин сравнялся в цене с унцией золота
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Неоплачиваемый труд женщин оценили в 10 триллионов долларов
Уилбур РоссСтервятник с Уолл-стрит
Торговля США доверена советнику Ротшильдов и королю банкротств Уилбуру Россу
ФНБ за февраль сократился на 153 миллиарда рублей
Трамп похвалился рекордными результатами в экономике
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Игорь Бутман«Мы были потрясены уровнем беспредела в РАО»
Президент Авторского совета РАО Игорь Бутман — о новой жизни организации
Восстать из пепла
Что ожидает российский авторынок в 2017 году
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
Альфа-Банк и Евгений Гинер договорились о реструктуризации долга
Оковы тяжкие
Почему экономические амнистии не укрепляют доверия между властью и бизнесом
Рогозин назвал будущую бронетанковую компанию «heavy metal холдингом»
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
В Благовещенске расправились с семьей предпринимателя
Источники сообщили о назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК
В Пентагоне заявили о четырех «опасных сближениях» самолетов НАТО и ВКС за сутки
Конгрессмены предложили урезать военную помощь Украине и запретить поставки ПЗРК
Бывший глава Сергиева Посада вместо штрафа проведет восемь лет в колонии
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Approximately 6 weeks estimated gestational age from conception, 8 weeks from LMPБог из пробирки
Решена проблема искусственного выращивания эмбрионов
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Компьютер смог обыграть профессиональных игроков в покер
Выявлена причина гибели последних мамонтов на Земле
НАСА показало снимок гигантского вихря на Юпитере
На аукционе 90-летнюю плесень продали за 15 тысяч долларов
Все материалы
Спорт
Битва чемпионов
РФПЛ выходит из зимней спячки самым принципиальным противостоянием последних лет
Футболист «Атлетико» Торрес получил травму головы и потерял сознание
В США мальчик помог баскетболистам достать застрявший над кольцом мяч
Роналду проехал на красный свет на глазах у полицейских
Черчесов отреагировал на инцидент с участием Кокорина
Отец Нурмагомедова рассказал о состоянии бойца перед поединком с Фергюсоном
Ветеран «Зенита» назвал Кокорина бездарем и призвал клуб избавиться от него
Все материалы
Культура
«Кристен Стюарт и есть этот фильм»
Лучший режиссер Франции Оливье Ассаяс о своей призрачной SMS-притче
Михаил Айзенберг: На фоне оттепели
Какие стихи писали в начале 60-х
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
Вышел новый трейлер «Пиратов Карибского моря 5»
Шакиру обвинили в плагиате
«Дизайн должен быть честным»
Директор ЦДХ о том, какой будет Московская биеннале дизайна
Слабоумие и отвага
Важные документальные фильмы на эхе «Послания к человеку»
Все материалы
Интернет и СМИ
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Илон Маск запустит придуманную пятиклассницей рекламную кампанию Tesla
В сети влюбились в секретный репортаж о грустном путешествии по IKEA
Растерзание осьминога крабами-пауками сравнили с фильмом ужасов
В Википедии разразилась война из-за половой принадлежности кота Гарфилда
Отбиравший алкоголь и сигареты у мусульман блогер отрекся от «шариатского патруля»
Все материалы
Ценности
Снова здорово
Что еще вернулось в моду, кроме Nokia 3310
Porsche Panamera сменил кузов
Marni сшил одежду для смелых девушек
Bentley привезет на автосалон в Женеву «ультрароскошный» внедорожник
Иностранный случай
История немецкой машины, переехавшей в Мексику
Мрак по-итальянски
Модели и собаки за кулисами Миланской недели женской моды
Сингапурская компания покажет в Женеве электрический суперкар
Все материалы
Путешествия
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Нежные снежные псы
Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
Таиланд перестанет бесплатно выдавать россиянам туристические визы
Пропавший в Таиланде российский турист провел сутки в море
Мужчина год путешествовал на полицейском автобусе после расставания с девушкой
Россиянам пришлось самим оплатить отель из-за 13 часовой задержки чартера
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Нора МаклнерниЧернильный бунт
Женщины США борются за свои права с помощью тату-флешмоба
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
Американец сделал десятки пластических операций ради внешности инопланетянина
Посетители зоопарка в Тунисе забили крокодила камнями
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
Все материалы
Редкие иномарки на испытаниях в СССР
Эксклюзивные архивные фотографии иностранных машин на тестах в СССР
Уникальный Mercedes со сменными кузовами
Кабриолет, купе, пикап и универсал в одной упаковке: Mercedes VRC
Самый красивый Range Rover
Все, что нужно знать о новом Range Rover по имени Velar
10 лучших машин Америки 2017 года
Издание Consumer Reports выбрало лучшие автомобили в разных классах
Топовую версию Range Rover Velar оценили дороже Porsche Macan
Европейский Renault Captur сделали похожим на российский Kaptur
Официальная фотография нового суперкара McLaren попала в Сеть
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы