Источники сообщили о назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК

Сын вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина Алексей, работающий в департаменте имущественных отношений Минобороны, станет вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщает в пятницу, 3 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и ОАК.

Кандидатура Рогозина-младшего, по данным издания, уже согласована. Его назначение поддержали президент авиакорпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, возглавляющий совет директоров ОАК. Формально назначение Алексея Рогозина состоится после того, как министр обороны Сергей Шойгу удовлетворит его рапорт об увольнении.

По словам источников в авиапроме, в новой должности сын Дмитрия Рогозина займется созданием транспортного дивизиона ОАК и консолидацией управления предприятиями, входящими в корпорацию, а также выстраиванием «единого контура управления программами транспортной авиации».

В частности, Рогозин-младший, по информации «Коммерсанта», будет курировать производство тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А и разработку легкого Ил-112В, а также перспективные разработки вроде сверхзвукового транспортного самолета и военно-транспортного ПАК ВТА.

Головной компанией в транспортном дивизионе будет авиационный комплекс имени Ильюшина, также с ним будут взаимодействовать воронежский и ульяновский авиастроительные заводы, подмосковный Экспериментальный машиностроительный завод имени Мясищева, компания «ОАК--Транспортные системы» и ряд других предприятий.

Официально в ОАК информацию о назначении 33-летнего Алексея Рогозина не подтвердили.

Сын вице-премьера, курирующего оборонный комплекс, работает заместителем директора департамента имущественных отношений Минобороны с апреля 2016 года. Ранее он занимал должности директора Алексинского химического комбината, трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

Генеральный директор «Оборонлогистики» Антон Филатов назвал Рогозина-младшего опытным управленцем и квалифицированным руководителем. Аналогичное мнение высказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.