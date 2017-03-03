Патрик Стюарт попросил гражданство США для борьбы с Трампом

Британский актер Патрик Стюарт, известный по роли профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов «Люди Икс», подал заявление на получение гражданства США. Об этом артист сообщил в эфире американской телепередачи The View, отрывок из которой был опубликован в Twitter.

По словам Стюарта, гражданство необходимо ему для борьбы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. «Я не гражданин США. Однако из-за результатов президентских выборов, и это, быть может, их единственный плюс, я подал документы на гражданство», — заявил Стюарт.

«Все мои друзья в Вашингтоне сказали: "Есть только одна вещь, которую ты можешь сделать. Бороться и выступать против"», — добавил актер.

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В январе сообщалось, что Стюарт примет участие в работе над анимационной лентой «Смайлики» (The Emoji Movie). Он озвучит улыбающуюся эмодзи-какашку. Патрик Стюарт снимался в таких фильмах, как «Теория заговора», «Дюна» и серии «Звездный путь». 2 марта в прокат вышла лента «Логан» с его участием.

Республиканец Трамп победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон на выборах президента США, прошедших 8 ноября 2016 года. 20 января он вступил в должность главы государства. На следующий день в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании и других странах прошли акции протеста против Трампа, которого обвиняли, в частности, в расизме и сексизме.