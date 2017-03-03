«Уралвагонзавод» рассчитался с Альфа–банком по основному долгу

Альфа-банк и корпорация «Уралвагонзавод» урегулировали спор по поводу погашением основного долга структур УВЗ перед кредитной организацией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в банке.

«ЧТЗ-Уралтрак» (дочерняя структура УВЗ) в пятницу, 3 марта перевело деньги в счет выплаты тела долга. В конце 2016 года были закрыты аналогичные обязательства другого предприятия УВЗ — «Уралтрансмаша». «Альфа-Банк подтверждает получение средств. Основной долг дочерних структур УВЗ перед Банком в полном объеме погашен», — сказал представитель банка.

Член правления Альфа-Банка Максим Першин отметил, что решение непростой ситуации в кредитной организации рассматривают как «подтверждение умения банка находить пути к взаимопониманию при урегулировании вопросов любой сложности». «Мы уверены, что успешное достижение результата еще более укрепит потенциал и партнерские позиции Банка как кредитора не только среди предприятий отрасли тяжелого машиностроения, но и на российском рынке заемного капитала в целом», — добавил он.

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По его словам, в рамках мировых соглашений АО «Альфа-Банк» предложил условия реструктуризации, позволившие корпорации «Уралвагонзавод» ощутить финансовый эффект по сравнению с первоначальными условиями кредитных договоров. Погашение было осуществлено из кредитных средств, предоставленных АО «Газпромбанк» под обеспечение государственными гарантиями.

«Я бы хотел также выразить благодарность всем участникам переговорного процесса за понимание ситуации и содействие в ее разрешении», — подчеркнул Максим Першин.

Урегулирование долга произошло в соответствие с ранее подписанными между Альфа-Банком и УВЗ мировыми соглашениями, которые были утверждены арбитражными судами Москвы и Свердловской области 28 и 30 сентября 2016 года.

Альфа-банк взыскивал с дочерних структур «Уралвагонзавода» долги по нескольким кредитам на сумму 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов.

