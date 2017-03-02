Александр Потапов назначен главой «Уралвагонзавода»

Александр Потапов, до недавнего времени занимавший пост замминистра промышленности и торговли, возглавил научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ). Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет «Коммерсантъ».

«Он является опытным руководителем, глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения государственного оборонного заказа,— заявил Чемезов.— Мы рассчитываем, что под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед "Уралвагонзаводом"».

Ранее, 1 марта 2017 года, распоряжением премьера Дмитрия Медведева Потапов был освобожден от должности замминистра в связи с переходом на другую работу.

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7 февраля 2017 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что нынешний гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко покинет свой пост после завершения перехода к корпорации контроля над УВЗ.

Потапова называли одним из кандидатов на пост главы УВЗ в конце декабря 2016 года. Тогда же Сергей Чемезов заявил, что внутри «Ростеха» было бы разумно сформировать холдинг, занимающийся бронетехникой. В него также войдет «Курганмашзавод», передаваемый «Ростеху» из состава концерна «Тракторные заводы».

Александр Потапов родился в 1963 году, в 1986-м закончил МВТУ имени Баумана (специалист по оптико-электронным приборам). В его официальной биографии на сайте Минпромторга период между 1986 и 2002 годами не освещен. По сведениям газеты «Коммерсантъ», он работал инженером в Московском институте теплотехники, затем служил в технических структурах КГБ СССР, а с 1992 года занимался бизнесом.

С 2002 года Потапов работал в правительственных структурах, связанных с промышленностью обычных вооружений и боеприпасов. В 2012 году возглавил Рособоронзаказ, с июля 2014-го — замминистра промышленности и торговли.