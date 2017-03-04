Мужчина угрожал взорвать газ в пятиэтажке на севере Москвы

Неизвестный мужчина угрожал взорвать газ в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, инцидент мог произойти из-за ссоры жителя коммунальной квартиры на пятом этаже с соседями. Они якобы перекрыли газ, чтобы проживающий в одной из комнат пенсионер не вызвал утечку. В свою очередь пожилой мужчина вызвал полицию.

Сотрудникам полиции и МЧС, прибывшим на место ЧП, удалось урегулировать конфликт, уточняет сайт телеканала.