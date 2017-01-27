В аварийной красноярской пятиэтажке взорвался газ

Видео: ЧП Красноярск

В сети появилось видео с места взрыва газа в Красноярске. ЧП произошло в пятиэтажном аварийном доме на улице Быковского. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Пострадал 24-летний мужчина. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший снимает квартиру на первом этаже по соседству с той, в которой произошел взрыв и последовавший за ним пожар.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Из дома были эвакуированы девять человек, сообщается на сайте областного главка МЧС.