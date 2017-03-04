Мир
 

Возле границы с Турцией упал истребитель ВВС Сирии

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МиГ-23 ВВС Сирии
МиГ-23 ВВС Сирии

Истребитель Миг-23 ВВС Сирии упал возле границы с Турцией. Об этом, как сообщает телеканал Haber Turk, рассказал турецкий премьер Бинали Йылдырым.

По его словам, пилот успел катапультироваться, он мог приземлиться как на территории Сирии, так и Турции. Поисками пилота занимаются жандармерия и полиция.

Ранее в субботу боевики из организации «Ахрар аш-Шам» заявляли, что сбили на северо-западе Сирии МиГ-21, принадлежавший правительственным силам. Экстремисты сообщили в своем Twitter, что подбили самолет с помощью 23-миллиметрового пулемета.

Турция уже более полугода проводит на севере Сирии военную операцию против исламистов. В феврале Стамбул начал координировать свои действия с Москвой и официальным Дамаском. В конце месяца турецким военным удалось освободить от террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» город Эль-Баб.

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