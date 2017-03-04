Бывший замглавы Ростуризма перешел в правительство Новгородской области

Бывший заместитель руководителя Ростуризма Николай Новичков с 1 марта назначен советником исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Развитие туризма — одно из ключевых направлений работы команды Андрея Никитина. Новгородская область обладает богатым культурно-туристическим потенциалом, который может стать одним из локомотивов развития всего региона», — отмечается в сообщении.

По информации «Коммерсанта», в перспективе Новичков может стать вице-губернатором и курировать туризм в регионе.

Никитин возглавил Новгородской области в середине февраля. До этого, с 2011 года он руководил Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Новичков ранее был председателем рабочей группой по развитию туризма экспертного совета при правительстве России, а также советником министра культуры, трудился в правительстве Пермского края.