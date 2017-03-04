Под Оренбургом грузовик с белыми тиграми съехал в кювет

На трассе Москва-Челябинск в Оренбургской области произошла авария с участием грузовика, в котором перевозили белых тигров. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщается на сайте регионального управления МВД России. Фура съехала в кювет недалеко от села Северное.

Об аварии в дежурную часть полиции города Бугуруслана сообщил владелец грузовика, который сдал его в аренду. По его словам, большегрузный автомобиль, оборудованный системой ГЛОНАСС, «на протяжении нескольких часов» находился без движения, а в фургоне находятся тигры редкой породы. «Их перевозили из города Волгограда в цирк города Уфы. С фурой шел автомобиль сопровождения», — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД нашли грузовик недалеко от автодороги. «Водителя на месте не обнаружено, как и автомобиля сопровождения... На место происшествия из города Уфы прибыл дрессировщик. При вскрытии отсека фуры, внутри, были обнаружены клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы, но вытащить их пока не удалось», — уточнили в пресс-службе.

В районе аварии работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства ДТП, ведется розыск водителя грузовика и машины сопровождения. «Организованы дорожные службы для расчистки снега вокруг автомобиля, ожидается прибытие спецтехники», — добавили