В сгоревшей квартире в Туве нашли убитыми родителей с двумя детьми

В Туве убита семья из четырех человек, в том числе двое малолетних детей, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по республике.

Тела четырех местных жителей, родителей и двух детей, были найдены в ночь на субботу, 4 марта, в городе Ак-Довурак Барун-Хемчикском районе в многоквартирном доме на улице 50 лет ВЛКСМ при тушении пожара.

Трупы 35-летних супругов с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в их квартире. В ванной комнате с признаками утопления в воде обнаружены дети четырех и шести лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство двух и более лиц, убийство малолетнего»).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.