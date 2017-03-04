В убийстве семьи из четырех человек в Туве заподозрили двух сестер

Сотрудники правоохранительных органов Республики Тыва по подозрению в убийстве семьи из четырех человек задержали двух женщин. Об этом в субботу, 4 марта, сообщается на сайте регионального следственного комитета СКР.

Следователи установили, что к преступлению причастны две родные сестры — 19 и 25 лет, — проживающие в городе Ак-Довурак. Накануне, 3 марта, они были в гостях у пострадавших и распивали с ними спиртные напитки. Согласно предварительным данным, мотивом для совершения преступления послужила ссора сестер с хозяйкой дома, позже переросшая в драку.

По этой версии, после убийства супругов и их детей женщины подожгли квартиры и скрылись с места происшествия.

В настоящее время обе подозреваемые задержаны, их допрашивают для установления полной картины произошедшего. Расследование дела продолжается.

Ранее в тот же день сообщалось о возбуждении дела по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц, убийство малолетнего») по факту обнаружения тел двух взрослых и двух детей с признаками насильственной смерти после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Ак-Довурак.

Трупы 35-летних супругов с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в их квартире. В ванной комнате с признаками утопления в воде были обнаружены дети четырех и шести лет.

