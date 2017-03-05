Силовые структуры
 

В Дагестане ликвидировали связанную с ИГ бандгруппу

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В Дагестане пресечена деятельность бандгруппы. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает «Интерфакс».

По данным НАК, участники бандподполья были связаны с запрещенной в России организацией «Исламское государство».

Группа состояла из четырех человек. Один из них был убит во время спецоперации в частном доме в Дербенте, трое были задержаны по другим адресам.

«По имеющимся данным, все они входили в так называемую спящую бандитскую ячейку, связанную с ИГИЛ, и причастны к разбойным нападениям на местное население», — отметили в НАК.

Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет, говорится в сообщении.

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