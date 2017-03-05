Белый дом заявил о намерении заметно сократить финансовую помощь другим странам

Белый дом намерен урезать финансовую помощь другим государствам. Об этом в субботу, 4 марта, заявил в эфире Fox News директор административно-бюджетного управления (АБУ) президентской администрации Мик Малвейни.

«Мы намерены предложить сократить помощь иностранным государствам, и мы собираемся предложить тратить эти деньги здесь (в США - прим. "Ленты.ру")», — сообщил он.

Малвейни подчеркнул, что подразумеваются «довольно значительные сокращения». По его словам, цель данной меры — обеспечение увеличения расходов на оборону на 54 миллиарда долларов.

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Ранее Associated Press сообщало о согласии госсекретаря США Рекса Тиллерсона на предложения Белого дома сократить бюджет его ведомства (в которое входит Агентство международного развития) на 37 процентов, но предложил сделать это не единовременно, а в течение трех лет. Вместе с тем в Конгрессе дали понять, что данная инициатива Белого дома воспринята крайне негативно, она расценивается как угроза внешней политике Соединенных Штатов.

27 февраля стало известно о намерениях администрации США по увеличению расходов на военные нужды на 54 миллиарда долларов. Сообщалось также, что сделать это предполагается в первую очередь за счет сокращения программ международной помощи. Снижение финансирования может коснуться Госдепартамента США и Агентства по охране окружающей среды.

На деятельность Госдепа и АМР на 2017 год выделено 50,1 миллиарда долларов — это немногим более 1 процента расходной части бюджета США.