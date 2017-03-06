Франко-российская торгово-промышленная палата проведет конференцию по ритейлу

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) проведет международную конференцию по рынку российского ритейла, мероприятие состоится пятого апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Отмечается, что в 2016 году отечественный рынок столкнулся с последствиями экономического кризиса и, в частности, со снижением потребления домохозяйств. В прошлом году общий объем отрасли сократился на 5,6 процента. При этом, несмотря на падение, рынок розничной торговли демонстрирует позитивные тенденции: российская экономика стабилизировалась, в сегменте премиальных товаров отмечен рост, а введение системы tax free должно увеличить объемы продаж.

На конференции выступят генеральный директор канала «Гипермаркеты» Олег Альхманов, генеральный директор «Леруа Мерлен» Россия Венсан Жанти, генеральный директор KIABI Беранжер Убнер и директор по развитию AliExpress в России и СНГ, Генеральный директор Alibaba Russia Марк Завадский.

