Молодых предпринимателей обучат вирусному маркетингу и рекламе

Венчурный фонд Typhoon Digital Development совместно с краудинвестинговой площадкой StartTrack 9 марта в Москве проведут мастер-класс для молодых предпринимателей и владельцев компаний, говорится в пресс-релизе мероприятия, которым располагает редакция «Ленты.ру».

Цель мастер-класса — рассказать о наиболее эффективных техниках вирусного маркетинга и рекламы. В частности, о том, как создаются «взрывные» публикации, мемы и события, привлекающие в бизнес тысячи клиентов. Экспертами выступят основатель сервиса FindFace, управляющий партнер коммуникационного агентства BlackLight Creative Communications Максим Перлин, а также основатель производства мужской обуви Reach Heaven Роман Савкин.

В частности, Максим Перлин проведет мастер-класс, посвященный созданию и распространению вирусного контента, расскажет о том, как аудитория сервиса FindFace менее чем за три месяца превысила миллион человек без каких-либо затрат на маркетинг. В свою очередь Роман Савкин поделится опытом создания и развития собственного производства, а также расскажет об эффективных техниках привлечения клиентов с помощью социальных сетей.

ST.Meetup — серия еженедельных встреч и мастер-классов для предпринимателей, которую краудинвестинговая площадка StartTrack проводит совместно с венчурным фондом Typhoon Digital Development.

