Названа причина гибели строителей в тоннеле в Новой Москве

Причиной гибели двух строителей в тоннеле на Калужском шоссе в Новой Москве стал человеческий фактор. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщает ТАСС.

«Человеческий фактор, нарушение техники, такие вещи, к сожалению, случаются. Инженеры не проверили простых базовых стандартных технологических приемов, — сказал Бочкарев. — В данном случае укладывали бетон на перекрытия, неправильно установили опалубку».

По его словам, стойки высотой четыре-пять метров были неправильно закреплены и рухнули при передаче бетона.

Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе произошло 2 марта. Под завалами погибли два человека. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено уголовное дело.