Медведев сократил срок рассмотрения заявок на маткапитал

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о сокращении правительством срока рассмотрения заявок на получение семьями материнского капитала до 10 дней. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает ТАСС. Ранее обращения по этому поводу изучались месяц.

«Программа маткапитала работает неплохо, за 10 лет ей воспользовались более пяти миллионов семей», — добавил Медведев.

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1 марта 2017 года Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2023 года.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке размера материнского капитала до 1 января 2020 года. В настоящее время он составляет 453 тысячи рублей.

Программа работает в России с 2007 года. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Материнским капиталом можно воспользоваться для улучшения жилищных условий, пенсионного обеспечения матери, обучения ребенка, оборудования жилья средствами для детей-инвалидов, а также для погашения ипотеки. Деньги можно использовать после достижения ребенком возраста трех лет, кроме тех случаев, когда средства расходуются на первоначальный взнос или погашение кредитов на жилье.