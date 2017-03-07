Социологи подсчитали число жертв коррупции в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Порядка 900 миллионов человек, проживающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), были вынуждены давать взятки в 2016 году. Об этом говорится в докладе неправительственной организации Transparency International, опубликованном на ее сайте.

Наиболее высокий уровень коррупции был выявлен в Индии и Вьетнаме, где почти две трети опрошенных не смогли получить доступ к госуслугам без дополнительного денежного поощрения чиновников. Реже всего с мздоимством сталкивались жители Японии, Южной Кореи и Австралии.

Почти треть респондентов сообщили о взяточничестве со стороны полиции. В других сферах, включая образование и здравоохранение, этот показатель был ниже.

Материалы по теме Дать «тигру» по лапе Как в Китае борются с коррупцией и чем это грозит стране

Взяткодателями чаще всего становились люди моложе 35 лет (34 процента опрошенных) и представители бедных слоев населения (38 процентов). Мужчины и женщины сталкивались с коррупционерами почти одинаково часто (30 и 27 процентов соответственно).

В опросе приняли участие более 20 тысяч человек из 16 стран и территорий АТР.

Председатель Transparency International Хосе Угас (Jose Ugaz) заявил, что взяточничество является серьезным преступлением, и призвал государства региона принять антикоррупционные меры.

В частности, масштабная кампания по борьбе со взяточничеством проводится в Китае после избрания Си Цзиньпина председателем КНР в марте 2013 года. За прошедшее с тех пор время под следствием оказались несколько десятков влиятельных политиков.

