Следователи подтвердили причастность президента Южной Кореи ко взяточничеству

По итогам 70-дневного расследования крупнейшего коррупционного скандала в Южной Корее следователи подтвердили причастность президента страны Пак Кын Хе и ее окружения ко взяточничеству и злоупотреблению властью. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает агентство «Ёнхап».

Следователи уверены, что глава государства была соучастницей получения взяток ее подругой Чхве Сун Силь от руководства Samsung в обмен на поддержку бизнеса корпорации со стороны государства.

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Помимо этого, следствие пришло к выводу, что Пак Кын Хе была в курсе составления Министерством культуры Южной Кореи черного списка из 9473 деятелей культуры, которые критически относятся к президентской администрации.

Установлено также, что президент и ее подруга, опасаясь прослушки, использовали для переговоров с апреля по октябрь 2016 года мобильные телефоны, зарегистрированные на других лиц, что является нарушением законов Южной Кореи.

Политический скандал в Южной Корее привел к импичменту Пак Кын Хе 9 октября 2016 года. Теперь она ожидает окончательного решения Конституционного суда. Причиной произошедшего стали гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).