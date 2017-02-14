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Китайского туриста избили за отказ давать взятку

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Сотрудники таможенной службы Вьетнама нанесли китайскому туристу тяжкие телесные повреждения за отказ дать взятку, сообщает South China Morning Post. Министерство иностранных дел Китая потребовало провести тщательное расследование. Власти Вьетнама отрицают случившееся.

Китайский МИД выпустил заявление, в котором говорится о человеке по фамилии Се, получившим серьезные повреждения от рук сотрудников таможни. Инцидент произошел 7 февраля, когда Се возвращался домой.

Посольство Китая в Ханое обвинило вьетнамских чиновников в насилии по отношению к гражданину своей страны и осудило их действия. «Виновные должны быть наказаны. Необходимо принести извинения и возместить моральный ущерб», — говорится в заявлении дипломатической миссии.

Потерпевший, 28-летний мужчина, путешествовал по Вьетнаму вместе с матерью и невестой. По ее словам, сотрудники таможни трижды требовали вознаграждение за проверку документов на границе в размере от 30 до 50 юаней (почти 7,3 доллара США) с человека. После отказа платить деньги чиновники избили Се, сломав ему три ребра.

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