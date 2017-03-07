Стали известны сроки запуска двухэтажных поездов «Аэроэкспресса»

Компания «Аэроэкспресс» запланировала запуск двухэтажных поездов на июль текущего года. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает «Интерфакс».

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Как заявил исполнительный директор железнодорожного оператора Валерий Федоров, пять из 11 заказанных у швейцарского производителя Stadler составов находятся в России и проходят испытания «с особым пристрастием».

Топ-менеджер пояснил, что подобные поезда являются уникальными для страны, так как никогда раньше не эксплуатировались на ее территории. В этой связи в «Аэроэкспрессе» хотят убедиться, что вагоны полностью отвечают всем необходимым требованиям безопасности. По этой причине сертификация составов, которую проводят представители Stadler, затянулась, отметил Федоров.

Изначально двухэтажные поезда намеревались запустить по маршруту Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово в декабре 2016 года, но затем перенесли на 2017 год.

«Аэроэкспресс» перевозит пассажиров между Москвой и столичными воздушными гаванями Внуково, Домодедово и Шереметьево. За 2016 год услугами оператора воспользовались 11,6 миллиона человек.