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«Аэроэкспресс» отложил запуск двухэтажных поездов

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Компания «Аэроэкспресс» перенесла запуск двухэтажных поездов на 2017 год из-за продления сроков их сертификации. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как заявили в пресс-службе железнодорожного оператора, 5 из 11 заказанных у швейцарского производителя Stadler составов уже находятся в России и проходят испытания.

В «Аэроэкспрессе» пояснили, что двухэтажные поезда являются уникальными для России, так как никогда раньше не эксплуатировались на территории страны. В связи с этим процедура сертификации заняла больше времени, чем планировалось.

Изначально железнодорожный оператор намеревался запустить двухэтажные составы по маршруту Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово в декабре 2016 года. Общая стоимость заказанных вагонов составляет 183,9 миллиона евро.

«Аэроэкспресс» выполняет пассажирские перевозки между Москвой и столичными воздушными гаванями Внуково, Домодедово и Шереметьево. В 2015 году компания обслужила 13 миллионов путешественников.

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