«Аэроэкспресс» повысит цены в январе

Компания «Аэроэкспресс» объявила о повышении цен на билеты по тарифу «Стандартный» с 420 до 500 рублей. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает пресс-служба железнодорожного оператора.

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Изменения вступают в силу 4 января 2017 года и коснутся только проездных документов, приобретаемых в кассах или автоматах. Для тех, кто оплачивает поездку через сайт компании или мобильное приложение, цена останется прежней.

Кроме того, не подорожает проезд в бизнес-классе (1 000 рублей), а также билеты по тарифам «Семейный» и «Групповой» (по 990 рублей каждый), «Детский» (130 рублей) и абонементы.

«Повышение цены на билеты по классу "Стандарт" соответствует уровню инфляции в текущем году», — пояснил исполнительный директор компании Валерий Федоров.

«Аэроэкспресс» осуществляет пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. В 2015 году услугами компании воспользовались 13 миллионов человек.