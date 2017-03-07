Аваков потребовал изгнать Сбербанк из Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой незамедлительно ввести санкции против Сбербанка России из-за обслуживания клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник, 7 марта, он заявил на своей странице в Facebook.

«На фиг с пляжа! Вопрос — сколько надо времени Национальному банку Украины, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающем в Украине», — написал он. По его словам, НБУ должен немедленно отреагировать и прекратить работу российского финансового учреждения в стране.

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Ранее в этот же день стало известно, что Сбербанк начал обслуживать клиентов по паспортам народных республик 7 марта. «С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР банку потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов», — отметили в кредитной организации.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Президент Украины Петр Порошенко назвал данный шаг Москвы очередным доказательством нарушения Россией международного права.