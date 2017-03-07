Омский Вечный огонь пообещали включать на 17 дней в году

В Омске Вечный огонь будут включать на несколько дней в году. Об этом агентству FlashSiberia сообщили в мэрии.

«Не предусмотрено ассигнований на поддержание мемориала, нет нормативов по горению. Решили пока так — огонь гореть будет 15-17 дней в году, в том числе 23 Февраля и 9 Мая», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, мемориал оказался на балансе мэрии с 1 января. Ранее содержанием Вечного огня занималась омская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке Омскгоргаза. В городской администрации добавили, что власти будут просить областное правительство забрать у них мемориал.

О том, что в омском Парке победы не горит Вечный огонь, в понедельник, 6 марта, сообщил один из местных жителей в группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».