Московские улицы превратились в каток после ледяного дождя

Видео: 360tv.ru

Ледяной дождь, прошедший в Москве накануне, превратил улицы в каток, передает во вторник, 7 марта, Вести.Ru. Телеканал «360» опубликовал снятое очевидцем видео, на котором пешеходы с трудом передвигаются по тротуару, покрытому коркой льда.

Из-за погодных условий в понедельник вечером в столице образовались пробки в восемь баллов — на два балла больше, чем обычно бывает в этот день недели. В столице были зафиксированы десятки ДТП, отмечают Вести.Ru

По сообщению сетевого издания m24.ru, во вторник в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. В Гидрометцентре рекомендовали водителям и пешеходам быть крайне внимательными при передвижении по дорогам и тротуарам.