Jeep привез в Женеву компактные внедорожники

Компания Jeep представила компактные внедорожники Compass. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с международного автосалона, который проходит в Женеве.

Новинки представлены двумя моделями Limited с 140 и 120-сильными моторами, а также двумя вариациями Trailhawk, предназначенными для любителей экстремальной езды. Кузовы автомобилей выполнены в цветах Spitfire Orange и Rhino.

«Compass позволит бренду выйти на новый уровень, формируя привлекательное предложение для наших европейских клиентов за счет комбинации легендарных внедорожных возможностей Jeep с отличительным дизайном и огромной гаммой технологий, обеспечивающих безопасное, удобное и позволяющее оставаться на связи с миром вождение», — сказал глава бренда Jeep в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Данте Зилли.

Фото: пресс-служба Jeep 1 /4

Будущим владельцам предлагается выбрать из 70 систем безопасности включая систему предупреждения о возможном столкновении, систему слежения за выходом из полосы движения, систему контроля мертых зон и предупреждения при выезде с парковки задним ходом, камеру заднего обзора с динамической координатной сеткой ParkView.