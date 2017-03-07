Lexus показал новое поколение LS и гоночный автомобиль RC F GT3

Японский компания Lexus представила несколько новинок в рамках международного автосалона, который проходит в Женеве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

В первую очередь, речь идет о флагманском седане LS пятого поколения.« Седан LS будет не просто олицетворять бренд Lexus, а станет премиальным автомобилем нового поколения, символизирующим японскую культуру и ее богатые традиции», — рассказал главный инженер Тошио Асахи.

В модельном ряду 2018 года, как и во всех предыдущих, прослеживается философия японского гостеприимства омотенаши. Применительно к автомобилю представительского класса, это означает заботу о водителе и пассажирах, заботу о комфорте и защиту от потенциальных опасностей.

Фото: пресс-служба Lexus

Еще одна новинка — гоночный автомобиль RC F GT3, который принимает участие в чемпионатах в США и Японии, а также в ряде европейских соревнований.