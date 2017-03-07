Ценности
 

Lexus показал новое поколение LS и гоночный автомобиль RC F GT3

Перейти в «Мою Ленту»

Японский компания Lexus представила несколько новинок в рамках международного автосалона, который проходит в Женеве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

В первую очередь, речь идет о флагманском седане LS пятого поколения.« Седан LS будет не просто олицетворять бренд Lexus, а станет премиальным автомобилем нового поколения, символизирующим японскую культуру и ее богатые традиции», — рассказал главный инженер Тошио Асахи.

В модельном ряду 2018 года, как и во всех предыдущих, прослеживается философия японского гостеприимства омотенаши. Применительно к автомобилю представительского класса, это означает заботу о водителе и пассажирах, заботу о комфорте и защиту от потенциальных опасностей.

Еще одна новинка — гоночный автомобиль RC F GT3, который принимает участие в чемпионатах в США и Японии, а также в ряде европейских соревнований.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Lexus представил скоростную яхту
Lexus перенес выставку гибридного искусства из Москвы в Петербург
Lexus объявил финалистов конкурса Design Award 2016
Последние новости
Трамп обвинил Обаму в усилении России и назвал его слабаком
Раскрыты подробности нового флагмана Nokia
Новак оценил запасы российской нефти в 24 миллиарда тонн
Китайские родители возмутились секспросвету в начальной школе
Билет на матч между «Ростовом» и МЮ выставили на продажу за миллион рублей
Газета узнала о принудительном выкупе заводов Ахметова в Крыму
Снайпер ДНР ликвидировал «одного из лучших» штурмовиков «Правого сектора»
Ценности
Ценности
 — 
08:03 6 марта 2017

Ниточки-иголочки

Как фильм про шотландских наркоманов изменил моду
18:40 Сегодня

Jeep привез в Женеву компактные внедорожники

17:38 Сегодня

Skoda устроила в Женеве несколько премьер

14:18 Сегодня

Porsche показал машину для гоночных трасс за 10 миллионов рублей

Ценности
 — 
12:56 5 марта 2017

Жажда места

Пять причин никогда не иметь Lamborghini
18:05 Сегодня

BMW научил машины искать места на парковке

17:03 Сегодня

Hermes представил москвичам «эквилибристику»

12:51 Сегодня

Lamborghini представила 740-сильный Aventador S

Ценности
 — 
09:00 19 февраля 2017
Жан-Кристоф Бабен

«Маленький смартфон на запястье — не лучшая идея»

Жан-Кристоф Бабен: поклонник классики и инноватор
17:01 Сегодня

Шеф-дизайнер Rolls-Royce вдохновился женскими формами

12:30 Сегодня

Chevrolet создал автомобиль для требовательных водителей

16:20 Сегодня

Audi анонсировал серийный выпуск машин без водителей

Россия
«До сих пор слышу его крик…»
Почему врачи не выписывают пациентам наркотические обезболивающие, а советуют терпеть
Голоса в записи
За избирателями проследят сотни тысяч видеокамер
Названы регионы с самыми бедными учителями
Подмосковные водители в честь праздника выстроили машины в огромную восьмерку
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
Госдума одобрила запрет на имена с цифрами и аббревиатурами
Церковная комиссия отказалась признать бюст Николая II мироточивым
Все материалы
Мир
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)Длинная рука Франции
Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Бывший полицейский обвинил Дутерте в 200 бессудных убийствах
Социологи подсчитали число жертв коррупции в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Все материалы
Бывший СССР
Refugees from Syria queue to collect food and suppliesПропуск в Европу
Создадут ли беженцы террористический кластер в Грузии
Снайпер ДНР ликвидировал «одного из лучших» штурмовиков «Правого сектора»
Роман Насиров (в центре)Сакральная жертва
Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
В ДНР трудоустроили весь штат национализированного «Укртелекома»
Президент Казахстана посоветовал чиновникам льстить некрасивым женщинам
Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Рады Черновол
В ЛНР заявили о срыве Киевом договоренностей об отводе тяжелых вооружений
Все материалы
Финансы
Дмитрий МедведевРостом не вышли
Изменилась ли погода в российской экономике
В России стартовал конкурс концепций развития общественных городских пространств
Долги украинцев перед бюджетом выросли в четыре раза до 2,2 миллиарда долларов
Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель
Февральская инфляция в России замедлилась до 0,2 процента
Андрей Мовчан: «Рост рубля вызывает депрессию»
Почему экономика России так и не выбралась из кризиса
Казань брала
Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана
Все материалы
Бизнес
Дельфина АрноНевесты нарасхват
Соблазнительные красотки с хорошим приданым
Банк на экспорт
Как российскому несырьевому бизнесу выйти на внешний рынок и не прогореть
Дело прошлого
Спор десятилетней давности поставил под угрозу развитие успешного предприятия
«Вымпелком» передаст управление сетью на аутсорсинг
Газета узнала о принудительном выкупе заводов Ахметова в Крыму
В России разработали тестеры для проверки качества бензина
«Почта России» согласовала с ФАС повышение цен на пересылку писем
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
Следственный эксперимент
Зачем ведомству Бастрыкина понадобились свои собственные медицинские эксперты
С небес на землю
Активность российских подразделений на передовой в Сирии резко возросла
Замглавы петербургского УФСИН арестован за заказ убийства подчиненного
Российских саперов отправили разминировать Пальмиру
Шойгу пообещал до 2020 года ввести в строй два фрегата типа «Адмирал Горшков»
Убившей мальчика из-за насмешек над сыном жительнице Норильска дали 10 лет
Все материалы
Наука и техника
Вздулось и забурлило
Доказано спонтанное возникновение всего живого
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Объяснить все
Как конформный бутстрап решит все проблемы физики
Раскрыты подробности нового флагмана Nokia
Найдена ДНК доисторического вируса рака крови
Селекционер вывел «эмодзи-питона»
Аналитик рассказал о разработке PlayStation 5
Все материалы
Спорт
Весна опять пришла
Видео лучших моментов стартового тура РФПЛ после зимней паузы
Кадзуеси МиураКак хорошее вино
Футболист Кадзуеси Миура и другие атлеты, над которыми не властно время
Билет на матч между «Ростовом» и МЮ выставили на продажу за миллион рублей
«Ложки победы» за миллион сделают главным инструментом болельщика на ЧМ-2018
Мутко объяснил уход Анцелиович с поста исполняющей обязанности главы РУСАДА
Легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов
«Ростов» посоветовал игрокам «Манчестер Юнайтед» отказаться от шапок-ушанок
Все материалы
Культура
Что смотреть весной
20 самых интересных кинопремьер сезона
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Dan Smith of 'Bastille' performs at V Festival at Hylands Park on August 20, 2016 in Chelmsford, England«Ощущения от встречи с Линчем сюрреалистические»
Лидер группы Bastille о кино и музыке
В сеть утекли тизеры «Игры престолов»
Еще не вышедшая серия «Государственного секретаря» оскорбила Филиппины
Врачи оставили солиста Bad Boys Blue в сибирской больнице
Объявлена дата выхода пятого «Индианы Джонса»
Все материалы
Интернет и СМИ
Запуганные предки
Как Россия поверила в миф о зловещем синем ките и массовых самоубийствах детей
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
WikiLeaks узнала о существовании хакерского центра ЦРУ в Германии
В сети поглумились над московским гололедом
РЕН ТВ поздравил женщин с 8 Марта атомной бомбой и гранатометной установкой
Российские гаишники на машинах с мигалками массово поздравили женщин с 8 Марта
Соцсеть LinkedIn отказалась хранить персональные данные в России
Все материалы
Ценности
Остров везения
Автомобили для миллионеров на аукционе Sotheby's
Jeep привез в Женеву компактные внедорожники
Женевский международный автосалон
GIMS 2017 в новостях и лицах
Lexus показал новое поколение LS и гоночный автомобиль RC F GT3
BMW научил машины искать места на парковке
Hermes представил москвичам «эквилибристику»
Шеф-дизайнер Rolls-Royce вдохновился женскими формами
Все материалы
Путешествия
С таким-то марта
Как встречают весну в разных странах мира
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Определен самый популярный у россиянок вид отдыха
Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме в свободном порту Владивосток
Опубликовано видео с правилами поведения для китайских туристов
Россия и Микронезия задумались о безвизовом режиме
Посетители на территории Псковского КремляДорога на Северо-Запад
Что посмотреть и где побывать в Псковской области
Все материалы
Из жизни
Майли СайрусПринцип неопределенности
Как живут те, кто не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
Британская королева оседлала пони за месяц до 91-го дня рождения
Одного из последних слонов с гигантскими бивнями убили в Кении
Самая тяжелая в мире женщина похудела на 100 килограммов за три недели
Все материалы
Лучшие автомобили Европы
Победители конкурса «Автомобиль года» за 10 лет
Первые премьеры Женевы
10 главных новинок моторшоу, которые уже показали
12 самых уважаемых автопроизводителей
Производители автомобилей с самым высоким авторитетом
Самые выгодные машины
Какие автомобили меньше других теряют в цене через три года
«Мерседес» построил 805-сильного конкурента «Панамере»
Nissan поменял «Кашкаю» внешность
Volvo XC60 стал 407-сильным гибридом
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы