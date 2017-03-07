Шеф-дизайнер Lamborghini Митя Боркерт признался к любви к мотоциклам

Шеф-дизайнер фирмы Lamborghini Митя Боркерт вдохновляется при работе над новыми моделями реактивными истребителями и мотоциклам. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» во время международного автосалона в Женеве.

«Создавая дизайн нового Performante я использовал много элементов, свойственных мотоциклам. Также вдохновением служили реактивные самолеты», -— сказал Боркарт. Дизайнер признался, что очень любит мотоциклы и был бы не против когда-нибудь создать мотоцикл для Lamborghini.

Митя Боркерт -- немецкий дизайнер, в настоящее время возглавляет дизайн Lamborghini. Ранее работал в Porsche.

Модель Performante, о которой говорил дизайнер, была ранее представлена публике. Под капотом у машины атмосферный двигатель V10 мощностью 640 лошадиных сил c титановыми клапанами. Масса двухдверки составляет 1382 килограмма. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,9 секунды.