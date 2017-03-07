Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» во внутренние дела Украины

Лидер украинской Радикальной партии, депутат Верховной Рады Олег Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» во внутренние дела страны. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Недовольство Ляшко, в частности, вызвало то, что посольство США настаивает на создании антикоррупционного суда и предлагает кандидатуру аудитора деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Ни одно суверенное государство, которое себя уважает, никогда бы не позволило ничего подобного ни одному иностранному посольству или правительству. Когда украинская власть соглашается на такое вмешательство, она унижает украинцев», — подчеркнул Ляшко.

По словам депутата, «этот бардак, хаос, анархию и неполноценность надо немедленно прекращать», чтобы не потерять Украину окончательно. «Мы восстановим в государстве железный порядок и управляемость, жесткую вертикаль власти, ответственную перед гражданами», — пообещал он.

Ляшко потребовал от «американских партнеров и союзников» выполнить свои обязательства по Будапештскому меморандуму, заключить прямую военную сделку с Украиной и предоставить оборонительное оружие для «отражения российской агрессии».

Ранее Ляшко заявил, что власти США аннулировали 10-летнюю визу, выданную ему перед Новым годом. «Я связываю это беспрецедентное решение с нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя», — отметил депутат.

Кроме того, политик предположил, что неприятие им условий меморандума для получения Киевом новой финансовой помощи от Международного валютного фонда также повлияло на решение американских властей.