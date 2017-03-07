Россия и Микронезия задумались о безвизовом режиме

Россия и Федеративные штаты Микронезии планируют подписать соглашение о взаимной отмене визовых требований. Распоряжение о подготовке к переговорам на эту тему подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым 3 марта и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 7 марта.

МИДу России поручено провести переговоры с Микронезией и заключить договор, даже если придется пойти на ряд незначительных уступок. С момента вступления документа в силу граждане каждой страны смогут находиться на территории другого государства в течение 30 дней с условиями, что цель поездки будет туристическая. Для более длительного срока необходимо будет делать визу.

Сейчас по прибытию на границу Микронезии иностранцам, в том числе россиянам, необходимо заплатить 10 долларов, а после получить разрешение на въезд и соответствующий штамп в паспорте.

Федеративные штаты Микронезии — государство в Океании с населением чуть более 100 тысяч человек, расположенное на Каролинских островах. Среди российских туристов страна не пользуется популярностью.

21 сентября 2016 года российское правительство подписало соглашение о безвизовом режиме с тихоокеанским государством Вануато.