РЕН ТВ поздравил женщин с 8 Марта атомной бомбой и гранатометной установкой

Телеканал РЕН ТВ вместо цветов решил поздравить зрительниц военной техникой российского производства. Канал запустил специальные заставки «Стопроцентное попадание».
В эфире демонстрируется танковый командирский прицельный комплекс «Агат», трехместный подводный аппарат «Марина», противокорабельная ракета подводного старта «Аметист», атомная бомба «Мария», радиолокационная станция программного обзора «Кольцо», радиолокационная станция «Лена», разведывательный корабельный разведывательный комплекс «Коралл», атомная бомба «Татьяна», гранатометная установка «Ожерелье» и бронебойные подкалиберные боеприпасы «Надежда».
В 2016 году в честь 8 Марта РЕН ТВ демонстрировал заставки с военной техникой, носящей название цветов (гаубицу «Акация», самоходную пушку «Гиацинт – Б») и показывал ролики, опровергающие стереотипы о блондинках.