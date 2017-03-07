Амурский губернатор в честь 8 Марта подарил цветы сотруднице погранслужбы

Губернатор Амурской области Александр Козлов в честь Международного женского дня подарил букет цветов сотруднице погранслужбы Татьяне Васьковской, которая патрулировала государственную границу около реки Амур. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Amur.info со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Сегодня на границе нас охраняют, в том числе и наши девушки. В этот прекрасный день хотелось бы пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, улыбок и добрых слов от любимых вами людей», — цитирует издание губернатора.

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Отмечается, что после поздравления Васильковская продолжила патрулирование.

Ранее во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию, опубликованную в СМИ о том, что Администрация президента (АП) рекомендовала руководителям субъектов Федерации творчески подойти к поздравлению женщин с 8 Марта. Песков подчеркнул, что каждый должен сделать это в силу своих способностей и креатива.

Ранее во вторник сообщалось, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев записал к праздничному дню видеоролик в стиле интернет-флешмоба Mannequin Challenge, а врио главы Кировской области Игорь Васильев прочитал на праздничном приеме перед 8 Марта стихи собственного сочинения.

